2019/07/27 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قيادة الشرطة تصدر أوامر جديدة بشأن "السيارات المظللة"

كلمة - بغداد

وجه قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح، يوم السبت،

بالتعامل مع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل كـ"مشتبه

بها".

وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان، إن "الفريق رشيد فليح وجه على أن

يكون التعامل مع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية

على أنها عجلات مشتبه بها بارتكاب الجرائم الحاصلة في المحافظة".

وشدد فليح، بحسب البيان، على عدم "تسليم العجلات المظللة الا بعد

مطابقة المعلومات مع مديريات وأقسام الشرطة للتأكد من عدم مطلوبيتها

إلى أي مركز من مراكز الشرطة، بدلا من أن يتم التعامل معها على أنها

مخالفة مرورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة الشرطة تصدر أوامر جديدة بشأن السيارات المظللة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة الشرطة تصدر أوامر جديدة بشأن السيارات المظللة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).