2019/07/27 | 20:30

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الداخلية تضع آلية جديدة لإصدار إجازات حيازة السلاح

بغداد - كلمة

وجه وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، يوم السبت، بوضع

آلية جديدة لمنح اجازة السلاح .

وذكر مكتب الاعلامي للوزير، انه "جاء ذلك خلال استقبال سيادته اليوم

السبت في مكتبه مدير قسم الهويات واجازات السلاح العميد الحقوقي،

عبد سعيد حسن، لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقسم والآليات

القانونية الخاصة به".

وناقش الياسري "القواعد الإدارية التي يتبعها قسم الهويات واجازات

السلاح"، مؤكداً على "ضرورة تقديم دراسة جديدة تضمن منح اجازات

وحيازة السلاح للفئات المشمولة وفق القانون".

ووجه مدير قسم الهويات بوضع آلية جديدة لمنح إجازات السلاح ضمن

الاطر والضابط القانونية"، مشدداً على أن "لا يكون السلاح ظاهرياً".

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