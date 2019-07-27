الخزعلي: إعدام النظام البحريني لشابين يعجل بنهايته

2019/07/27 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، على اقدام النظام البحريني على إعدام شابين....

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