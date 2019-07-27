2019/07/27 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الإجتماع عقد بحضور الوزارات القطاعية {المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و البلديات}، اضافة الى قيادة عمليات بغداد و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يوعد البغداديين بتوفير الطاقة ومياه الشرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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