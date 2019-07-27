الشيخ الأمين:على النظام الخليفي ان يعلم ان إعدام الشهيدين لن يزيد المقاومين الا صمودا

2019/07/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، ان "على النظام الخليفي ان يعلم ان اعدام الشهيدين علي

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