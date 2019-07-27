حسين شاكر لـ

2019/07/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو التجمع الشبكي الديمقراطي حسين شاكر ان الحشد الشبكي ساهم بشكل كبير في حفظ امن مناطق نينوىن مبيناً ان أبناء الشبك انخرطوا

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