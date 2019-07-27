مصدر لـ”كلكامش برس”: انفجار كربلاء عرضي وليس بعبوة ناسفة

2019/07/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، السبت، بأن الانفجار الذي وقع في مدخل المحافظة عرضي، وليس بعبوة لاصقة.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “الانفجار حدث لسيارة أجرة تعمل بواسطة البانزين، وتم تحويرها مؤخراً لتعمل على الغاز، وهذا ما تسبب بانفجارها”.

وأفادت مصادر أمنية، في وقت سابق من مساء اليوم، بوقوع انفجار في سيطرة 51 الواقعة شمال محافظة كربلاء.

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