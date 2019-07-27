2019/07/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات الفرات الأوسط، السبت، بياناً بشأن الانفجار الذي وقع في احد مداخل كربلاء، مؤكدة أن الانفجار وقع في سيارة باص ولم تعرف اسبابه.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “عند استيقاف عجلة نوع جمبي ١٣ راكب يستقلها أربعة أشخاص فقط في سيطرة م ٥٤ الحدود الادارية بين بابل وكربلاء حدث انفجار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الفرات الأوسط تصدر بياناً بشأن انفجار كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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