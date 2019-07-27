بسبب ‘الكحول’.. سحب فريق ‘نافي سيلز’ أميركي من العراق

2019/07/27 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الولايات المتحدة قرارا بإعادة فريق "نافي سيلز" من العراق، بسبب "التدهور الملحوظ في اتباع النظام والانضباط"، حسب ما أفادت شبكة "سي إن إن"....

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