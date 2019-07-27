الدفاع تعلن عن أنشاء أكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي

2019/07/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، عن انشاء أكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي قريبا.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت"العهد نيوز" ، نسخة

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