الدفاع النيابية تطالب بكشف نتائج التحقيق بهجمات داقوق امام البرلمان

2019/07/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

طالب عضو لجنة الامن النيابية، مهدي تقي،اليوم السبت، وزير الداخلية ياسين الياسري بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل قضاء داقوق لمعرفة الجهات التي تقف

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