رئيس الوزراء الماليزي:الكيان الصهيوني سبب الإرهاب في العالم

2019/07/27 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محـمد إن احتلال الأراضي الفلسطينية كجزء من محاولات تشكيل كيان غير قانوني ، يطلق عليه (إسرائيل) ، كان السبب الرئيسي للإرهاب في العالم.ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن محـمد قوله في كلمة خلال زيارته الرسمية الى تركيا، السبت وترجمتها وكالة /المعلومة/، “إذا لم يتم التعامل مع أسباب الإرهاب فسيكون

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