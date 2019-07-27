خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تفجير كربلاء

2019/07/27 | 21:07

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بغداد اليوم _ كربلاء

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل تفجير عبوة لاصقة داخل عجلة في سيطرة 54 على طريق بغ...





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