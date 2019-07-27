2019/07/27 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل تفجير عبوة لاصقة داخل عجلة في سيطرة 54 على طريق بغ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تفجير كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ كربلاء
كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل تفجير عبوة لاصقة داخل عجلة في سيطرة 54 على طريق بغ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تفجير كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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