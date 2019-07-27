2019/07/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

قال حنين القدو "المشرف على لواء٣٠ الحشدالشعبي" إن المرجعيات الدينية في النجف وكربلاء طالبت الحكومة العر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القدو: مرجعية النجف وكربلاء تطالب عبدالمهدي بعدم سحب لواء 30 من سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القدو: مرجعية النجف وكربلاء تطالب عبدالمهدي بعدم سحب لواء 30 من سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).