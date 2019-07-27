عادات تقوم بها تدمر سيارتك ….. وهكذا تطيل عمر المكيف

2019/07/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يقوم أصحاب السيارات بعادات سيئة أثناء القيادة، وهي من شأنها تدمر السيارات بشكل تدريجي من دون إدراكهم لذلك.مجلة “تيك بيت” الإسبانية نشرت تقريراً عن هذه المسألة أوضحت فيه أنّ من بين هذه العادات: ترك القدم مستلقية على دواسة القابض، ووضع اليد باستمرار على مقبض ناقل الحركة، وإهمال تشغيل المكيف طوال فترة […]

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