النفط يفاوض خلف وصلاح لخلافة قاسم

2019/07/27 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باسم قاسم

حال المبلغ المالي دون تجديد التعاقد بين إدارة النفط والمدرب باسم قاسم، ما دفع إدارة النادي للبحث عن بديل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من النادي في تصريحات : “إدارة النادي أنهت التفاوض مع المدرب باسم قاسم بعد أن وصلا إلى طريق مغلق حيث حالت مطالب المدرب المالية المرتفعة دون إبرام العقد بين الطرفين”.

وأضاف في تصريحاته: “الإدارة أغلقت المفاوضات بشكل نهائي، وذهبت لبحث خيارات أخرى”.

وتابع: “الإدارة ستذهب إلى خيارات شبابية في الموسم المقبل، والمدربان أحمد خلف ولؤي صلاح هما الأبرز في خيارات النفط المقبلة، وقد تشهد الأيام المقبلة إنهاء المفاوضات بشكل رسمي لاختيار المدرب القادم”.

يشار إلى أن نادي النفط أنهى موسمه الحالي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

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