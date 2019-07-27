الشابندر: استمرار محافظ واسط في منصبه يتناقض مع مصاديق خيار المعارضة

2019/07/27 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعتبر السياسي عزت الشابندر، اليوم السبت، وجود محافظ واسط، محمد جميل المياحي في منصبه، يتناقض مع خيار المعارضة الذي اتخذه تيار الحكمة.

قال الشابندر مخاطباً عمار الحكيم، في تغريدة على صفحته في تويتر وتابعتها “كلكامش برس”، إن “الإعلان عن خياركم بالذهاب إلى المعارضة يُعَدُّ إنجازاً نوعياً لبلورة الرؤية السليمة للعمل السياسي في العراق ويضع حداً للتداخل الذي اربك الساحة وادائها”.

ولفت الشابندر إلى أن “استمرار وجود محافظ واسط التابع إلى تيار الحكمة يتناقض تماماً مع مصاديق هذا الخيار”.

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