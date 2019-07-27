بوتين يغطس لتفقد غواصة تاريخية

2019/07/27 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مركبة غطس لتفقد حطام الغواصة الروسية “ش-308 سلمون” التي تعود إلى حقبة الحرب الوطنية العظمى.ووصل عمق غوص المركبة إلى 50 مترا في مغامرة استمرت نصف ساعة في خليج فنلندا، وكان الهدف من الغطس بمركبة “C-Explorer 3.11″، المشاركة في عملية وضع لافتة تذكارية عرفانا لطاقم الغواصة الغارقة.وشارك الرئيس الروسي

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