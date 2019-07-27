مجلس المثنى يقاضي شخصيات بالمحافظة اشتركت في المقابر الجماعية

2019/07/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة المثنى، السبت، عزمه رفع دعاوى قضائية دولية ضد شخصيات في المحافظة اشتركت في المقابر الجماعية، مبينا ان البدو الرحل من ابلغ عن وجود مقبرة الكويتيين المكتشفة.وقال عضو المجلس عمار الغريب لـ/ المعلومة /، إن “بادية المثنى مليئة بالمقابر الجماعية للكرد والمعارضة السياسية وأهالي الجنوب ومختلف الشرائح الأخرى […]

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