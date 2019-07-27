هل تصدق الفيتامينات لا تحمي قلبك من أمراضه!

2019/07/27 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يعد مفاجأة قد يندهش لها الكثيرون، خلصت دراسة حديثة إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والتي يتناولها أكثر من نصف البالغين حول العالم، ليس لها أي تأثير إيجابي في حماية القلب والأوعية الدموية.

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