استشهاد مواطن وإصابة مدنيين إثنين بانفجار عبوة ناسفة على طريق بغداد – كربلاء

2019/07/27 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد مواطن وإصابة مدنيين إثنين بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة على طريق بغداد – كربلاء.

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