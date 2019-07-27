حزب تركماني:نتيجة انتخابات كركوك تتحملها الاطراف التي فاوضت ومررت القانون الانتخابي

2019/07/27 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حزب الحق التركماني رفضه قانون انتخابات مجالس المحافظات ‏بما يخص كركوك .‏ وقال الناطق باسم الحزب مظاهر طه تسنلي في تصريح صحفي :” ان احدى فقرات ‏القانون تضمنت ان يستمر تدقيق سجل الناخبين الى نهاية سنة ٢٠٢٠ ، وهذا غير ‏صحيح وسيزيد من مشاكل كركوك ” .‏ و اضاف :” كنا نتمنى من القائمين […]

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