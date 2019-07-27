2019/07/27 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات سامراء،اليوم السبت، اللواء عماد الزهيري رفع شامل للحظر عن كافة مراكز الأقضية والنواحي، ومن ضمنها قضاء سامراء.وذكرت الوزارة في بيان وتلتقه وكالة صدى , انه “بناءً على النجاحات الأمنية التي حققتها القطعات ضمن قاطع المسؤولية والتقدم النوعي بالعمل الاستخباري، اعلن قائد عمليات سامراء، اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري، رفع شامل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع:رفع الحظر بشكل كامل عن مدينة سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع:رفع الحظر بشكل كامل عن مدينة سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع:رفع الحظر بشكل كامل عن مدينة سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).