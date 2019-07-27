وزير الدفاع الشمري:انشاء أكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي في البصرة

2019/07/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، خلال زيارة له الى محافظة البصرة، انشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي”.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الشمري “زار محافظة البصرة يرافقه وزير النقل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وكبار الضباط في القيادة وكان في استقبالهم قائد عمليات

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