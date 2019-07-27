الإعلام الامني تعلن فتح تحقيق مع سائق العجلة المنفجرة بكربلاء

2019/07/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، بياناً بشان انفجار عجلة عند أحد مداخل محافظة كربلاء المقدسة، فيما أعلنت فتح تحقيق مع سائق العجلة.

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