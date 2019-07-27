النيران تلتهم عشرات الهكتارات المثمرة في الجزائر

2019/07/27 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة التهمت حرائق اندلعت شمال الجزائر، الأسبوع الماضي، عشرات الهكتارات من الغابات والأشجار المثمرة وخلايا النحل، كما نفقت عشرات الحيوانات المصنفة ضمن المحميات البرية.وأشارت مصالح الغابات والحماية المدنية في مدينة البويرة إلى أن 10 بلديات من أصل 45 مستها الحرائق، بما فيها وسط المدينة الذي حاصرته النيران من الجهتين الجنوبية والغربية، بحر […]

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