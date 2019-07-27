نادي الهندية بطلا للدرجة الاولى بكرة الصالات

2019/07/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف فريق نادي الهندية بطولة الدرجة الاولى بكرة الصالات بعد ان فاز في المباراة النهائية على فريق الحشد ب 5 _ 4 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في قاعة الشعب في العاصمة بغداد.يذكر بان فريق نادي الهندية كان قد ترشح للدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات بعد ان تصدر فرق مجموعته التي جرت مبارياتها في كربلاء ليكون ممثلا لكربلاء في الدوري الممتاز بكرة الصالات.

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