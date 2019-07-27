الشرطة البريطانية تقتحم سفارة البحرين وتخرج الناشط موسى عبدعلي بعد احتجازه عنوة

2019/07/27 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نشطاء بحرينيون، إن موظفي السفارة قاموا بإنزال الناشط البحريني موسى عبد علي بعد صعوده فوق مبنى سفارة البحرين في لندن احتجاجا على حكم الإعدام في المنامة بحق اثنين من البحرينيين، تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام فيهما صباح اليوم.

وأضاف الناشطون إن عددا من موظفي السفارة قاموا بالاعتداء على الناشط ما اضطر الشرطة البريطانية لاقتحام السفارة لإخراجه.وأوضح الناشطون أنه "تم أخذ الناشط إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط.وبحسب الناشطين فإن موظفو سفارة البحرين في لندن قاموا بإنزال الناشط البحريني من فوق مبنى السفارة وأخذوه عنوه لداخل السفارة والشرطة البريطانية تكسر باب السفارة للحفاظ على سلامة الناشط.يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في "قضايا متعلقة بالإرهاب" حسب السلطات هناك.

انتهى.ص.هـ.ح.

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