إستشهاد واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة في كربلاء

2019/07/27 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن استشهاد شخص واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة في كربلاء.وقالت الخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “عبوة ناسفة محمولة انفجرت داخل عجلة نوع جمبي بالقرب من سيطرة ٥٤ طريق بغداد – كربلاء، ما أدى الى استشهاد مواطن وإصابة مدنيين إثنين”.وأضافت “تجري […]

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