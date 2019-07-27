سفينتان إيرانيتان عالقتان في البرازيل تبحران اليوم

2019/07/27 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتمكن سفينتان إيرانيتان عالقتان منذ أسابيع في ميناء برازيلي من الإبحار، اليوم السبت ، بعد أن حصلت الشركة المشغلة لهما على أمر من المحكمة يلزم شركة بتروليو برازيليرو النفطية بتزويدهما بالوقود.وعلقت السفينتان بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس، تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، بحسب رويترز.وقالت […]

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