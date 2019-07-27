2019/07/27 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ألقت سلطات الأمن الكويتي، السبت، القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية كان بصدد تهريبها من إحدى دول الجوار إلى داخل البلاد.وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في الكويت أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط وافد عربي قادم من إحدى الدول المجاورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت..



ضبط وافد عربي بحوزته ربع طن حشيش وكالة خطوة برس.

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