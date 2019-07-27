2019/07/27 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيدوغرافيك .. الاجهزة القمعية المنحلة كم تكلف الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LHKY1LyMtWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيدوغرافيك .. الاجهزة القمعية المنحلة كم تكلف الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيدوغرافيك .. الاجهزة القمعية المنحلة كم تكلف الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).