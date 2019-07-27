روحاني:يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي الى الحد الأدنى

2019/07/27 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم السبت، ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، مساء السبت، أشار حسن روحاني الى ضرورة تبني رؤية علمية شاملة مؤثرة

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