دليل علمي يثبت وجود “غريزة الأمومة”

2019/07/27 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يقول علماء في جامعة ولاية لويزيانا، إنهم ربما اكتشفوا دليلا ماديا على أن النساء يملكن بالفعل “غريزة الأمومة”.ووجدت دراسة جديدة أن مجموعة من خلايا الدماغ لدى الفئران الإناث، أصبحت نشطة عندما تعرضت لـ “هرمون الحب”: الأوكسيتوسين.وكشف العلماء أن الأمر نفسه لم يحدث لدى الفئران الذكور، حيث يُعتقد أن الخلايا هذه […]

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