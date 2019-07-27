شباب ايران للطائرة يتوج بطلا في كأس العالم

2019/07/27 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة، اليوم السبت، بطلا في كأس العالم بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الايطالي ٣-٢.

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