علوش تؤكد أعداد خطة عمل للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق الشواكة وشارع حيفا

2019/07/27 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أمين بغداد ذكرى علوش، اليوم السبت، باعداد خطة عمل للنهوض بالواقع الخدمي لمناطق الشواكة وشارع حيفا والشهداء، فيما أكدت متابعتها لتحضيرات صيانة المقطع المتضرر من طريق بغداد - حلة

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