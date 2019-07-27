الامن والدفاع النيابية تطالب الحكومة بموقف حازم بشأن القانون الأمريكي وتعدّه “تدخلا سافرا”

2019/07/27 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الحكومة العراقية بموقف حازم ازاء تشريع الكونغرس الامريكي قانون “منع زعزعة استقرار العراق”، وفيما اعتبرت ذلك “تدخلا سافرا” في الشأن العراقي، وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في حديث اطلعت عليه / بدر نيوز/: ان الولايات المتحدة عندما دخلت الى العراق وغيرت النظام السياسي وضعت ركائز الدولة العراقية […]

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