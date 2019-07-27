2019/07/27 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، على الاخبار التي تداولتها وسائل الاعلام حول زيادة تقليص رواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام المحلية حول زيادة رواتب الموظفين، وتقليل مخصصات بعضهم الاخر غير صحيحة، لافتا الى ان مجلس النواب اجرى القراءة الاولى والثانية لقانون الخدمة المدنية ولم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية ترد على انباء تقليص رواتب ومخصصات الموظفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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