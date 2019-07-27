نقابة اطباء الديوانية توضح سبب اغلاق العيادات الخاصة

2019/07/27 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نقابة اطباء الديوانية ان سبب اغلاق العيادات الخاصة للاطباء اليوم يعود الى ورود تهديدات من قبل جهات مشبوهة ومندسة.وقال بيان صدر عن النقابة ” حرصا على حياة الاطباء أرتات النقابة اغلاق العيادات لان الطبيب لايستطيع ان يقدم خدمة في ظل هذا الوضع المشحون”.واضاف البيان ” لم يكن سبب الاغلاق اعتراضنا على نتائج […]

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