خوفاً من العقوبات الأمريكية.. قادة الميليشيات ينقلون أموالهم إلى طهران

2019/07/27 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف السياسي العراقي المقرب من #الإدارة_الأميركية #انتفاض_قنبر، اليوم السبت، عن قيام عدد من قيادات الميليشيات المسلحة بنقل أموالهم إلى إيران، خوفاً من شمولهم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة.[…]

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