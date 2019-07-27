2019/07/27 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WVLG3l9guwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشكاليات بقانون الانتخابات المحلية وحصانة النواب تحت المجهر القضائي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اشكاليات بقانون الانتخابات المحلية وحصانة النواب تحت المجهر القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).