2019/07/27 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8QQp7cArFVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع سنوي لمصرف الخليج التجاري في اربيل لمناقشة الارباح والحسابات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع سنوي لمصرف الخليج التجاري في اربيل لمناقشة الارباح والحسابات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).