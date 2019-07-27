وزير الدفاع: سننشئ اكبر قاعدة بحرية للجيش في البصرة

2019/07/27 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، ان وزارته ستنشئ اكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي في محافظة البصرة، مشددا على ضرورة الارتقاء بواقع المؤسسة العسكرية بجوانبها المختلفة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الشمري زار اليوم محافظة البصرة رفقة وزير النقل ورئيس لجنة الامن النيابية ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات […]

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