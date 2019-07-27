2019/07/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنها "حيدت" 34 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق بالتحديد داخل اراضي اقليم كوردستان في ضربات جوية نفذتها في الفترة من 17 وحتى 19 يوليو.وأضافت أن 16 مسلحا تم "تحييدهم" في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل شمالي العراق يومي 17 و18 يوليو وعلى منطقة قرة جاق في 19 يوليو.وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.وحمل حزب العمال الكوردستاني السلاح في تركيا من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكوردية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 مايو الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على المنطقة، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل 34 عنصراً من حزب العمال بضربات جوية باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مقتل 34 عنصراً من حزب العمال بضربات جوية باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).