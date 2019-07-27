اليوم تبدأ المباحثات الفنية بين الحكومة والاقليم في أجواء إيجابية لحسم الملفات العالقة

2019/07/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول قضية نفط كردستان والموازنة..بغداد – وعد الشمري: أكدت لجنة الطاقة في مجلس النواب انطلاق المباحثات الفنية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان غداً الاثنين في بغداد، مبينة أن عدداً من الملفات سوف يتم مناقشتها أهمها العلاقة النفطية بين الطرفين، وفيما أشارت إلى أجواء ايجابية من شأنها حسم العديد من القضايا العالقة، لوحت باتخاذها الإجراءات ...

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