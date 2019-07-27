2019/07/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اكد رئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال جوزيف دانفورد خلال لقائه بقادة التحالف الدولي والسفير الامريكي في بغداد ماثيو تويلر أن خطر ” داعش” مايزال قائما في العراق وسوريا.ونقل موقع وزارة الدفاع الامريكية في تقرير لها عن دانفورد خلال زيارته غير المعلنة قوله إنه ” يمكننا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانفورد من بغداد: داعش تهديد عابر للأقاليم وليس هنا فحسب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دانفورد من بغداد: داعش تهديد عابر للأقاليم وليس هنا فحسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).