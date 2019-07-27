العبادي يلوّح باللجوء الى المعارضة عند انحراف مسار الدولة

2019/07/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي امس السبت ان ائتلافه سيلجأ الى المعارضة التقويمية في حال تسجيل اي انحراف لمسار الدولة.وذكر بيان صادر لمكتب العبادي تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن الاخير التقى بالملاك المتقدم في مكتب النجف والفرات الاوسط.وشدد العبادي على اهمية الحفاظ على المنجز المتحقق بالانتصار على ...

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