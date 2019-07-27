2019/07/27 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا شمالا، ما أدى في بعض المناطق إلى "ليال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة الحر تصل دول شمال أوروبا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة الحر تصل دول شمال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).