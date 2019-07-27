فرنسا تنهي مغامرة شباب الفراعنة في كرة اليد

2019/07/27 | 22:05

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خسر منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم للشباب بتغلب منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما في إسبانيا، السبت.

وتغلب منتخب فرنسا

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