بالصور .. اختتام المسابقة الوطنية الأولى لحفظ القرآن الكريم في المثنى

2019/07/27 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الجائزة الاولى في فقرة التلاوة في مسابقة المثنى الوطنية القرآنية الأولى الفائز الأول يوسف حكيم من محافظة بابل.الفائز الثاني ضرغام جهادي من النجف الأشرف.الفائز الثالث مقتدى الحمدان من محافظة ذي قار.

انتهى.ص.هـ.ح.

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